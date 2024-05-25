Обнаружена легендарная подлодка Второй мировой

Исследователи нашли на дне Южно-Китайского моря одну из легендарных американских подводных лодок времен Второй мировой войны — USS Harder, сообщает археологический отдел Управления военно-морской истории и наследия США.

Субмарину обнаружили у берегов японского острова Окинава на глубине 1140 метров в рамках проекта Lost 52, посвященного поиску 52 затонувших во время Второй мировой американских подлодок. Отмечается, что у судна почти нет повреждений, за исключением боевой рубки.

«Подводные лодки из-за самой их конструкции могут быть сложной задачей для идентификации, но отличное состояние сохранности объекта и качество данных, собранных Lost 52, позволили NHHC подтвердить идентичность затонувшего судна», — говорится в заявлении ведомства.

USS Harder — дизель-электрическая подводная лодка класса Gato. Весной 1943 года судно направили на боевое дежурство на американскую военно-морскую базу в Перл-Харборе. Подлодка успела совершить шесть боевых походов.

Отмечается, что субмарина совершала особенно дерзкие атаки против японцев. В частности, в ходе одного из патрулирований Harder потопила три японских эсминца, а также уничтожила или повредила еще два.

В ходе последнего выхода в августе 1944 года Harder обнаружила два японских корабля в заливе Дасол возле острова Лусон на севере Филиппин. Подводная лодка успела выпустить три торпеды, однако была затоплена в результате атаки глубинными бомбами 24 августа 1944 года.