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Байден забыл дату своего вступления в должность

Источник:
ТАСС
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время своего выступления перепутал, сколько времени он работает на президентском посту.

«Позвольте мне следующим образом завершить выступление. На этой неделе исполнилось четыре года с того момента, как я вступил в должность», — приводит ТАСС слова Байдена, сказанные им во время выступления в городе Милуоки.

В должность победившие на выборах президента США вступают в январе после инаугурации. С момента вступления в должность Байдена прошло более трех лет.

Байден, которому в этом году исполнится 82 года, регулярно допускает в своих выступлениях различные оговорки. Республиканцы в связи с этим ставят под сомнение его умственные и физические способности.

Ранее Байден в опубликованной беседе со спецпрокурором Робертом Хёром не смог вспомнить даты важных событий и уточнить, в каком году умер его сын.

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Жизнь #Курьезы
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corrector

когда то все строили броненосцы..

muroroa

А Стоянов сказал, что вампирам в России никогда так хорошо ни жилось как при Путине.

pinta666

у нас не вампиры,а упыри.И это другое.

-2rist-

новость звучит как будто это чья то заслуга, а не следствие международных отношений.