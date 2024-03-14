Байден забыл дату своего вступления в должность

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время своего выступления перепутал, сколько времени он работает на президентском посту.

«Позвольте мне следующим образом завершить выступление. На этой неделе исполнилось четыре года с того момента, как я вступил в должность», — приводит ТАСС слова Байдена, сказанные им во время выступления в городе Милуоки.

В должность победившие на выборах президента США вступают в январе после инаугурации. С момента вступления в должность Байдена прошло более трех лет.

Байден, которому в этом году исполнится 82 года, регулярно допускает в своих выступлениях различные оговорки. Республиканцы в связи с этим ставят под сомнение его умственные и физические способности.

Ранее Байден в опубликованной беседе со спецпрокурором Робертом Хёром не смог вспомнить даты важных событий и уточнить, в каком году умер его сын.