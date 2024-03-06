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Кузбасский романтик привел в квартиру лошадь и попал под арест

Источник:
Sibnet.ru
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Житель Осинников Кемеровской области сделал жене сюрприз и привел лошадь в квартиру многоэтажки. Запись с камер попала в полицию, и романтику пришлось объясниться за свой поступок.

Запись с камеры видеонаблюдения, на которой мужчина заводит белую лошадь в подъезд и пытается ее оседлать, распространилась по Сети. На другом видео женщина со смехом рассказывает, что «муж поздравил ее с 8 Марта».

Полиция нашла и задержала романтика. По данным ГУ МВД по Кузбассу, 33-летний мужчина — разнорабочий животноводческой фермы в поселке Красная Орловка, арендующий квартиру в Осинниках. Ночью он взял лошадь под уздцы и привел домой на пятый этаж, чтобы показать семье.

Животное провело в жилище около полутора часов, затем его отвели обратно. Мужчина объяснения своему поступку не нашел, раскаялся в содеянном и пообещал закодироваться.

Участковый уполномоченный полиции составил в отношении горожанина протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд назначил мужчине сутки административного ареста.

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ЧП #Происшествия #Кузбасс
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