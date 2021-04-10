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Три человека за сутки погибли в горящих домах Забайкалья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Женщина и двое мужчин в Забайкальском крае погибли при пожарах в жилых домах. В двух случаях спасателям еще предстоит выяснить причину возгорания, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В ночь на субботу сообщили, что горит один из домов в поселке Новокручининский. Огонь ликвидировали, но в доме спасатели обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания.

Еще одна трагедия произошла на станции Мирная Оловянинского района – загорелся жилой четырехквартирный дом. С огнем удалось справиться через час, но одна из жительниц дома 1935 года рождения погибла. Причина возгорания и виновное лицо устанавливается.

По утро спасателям сообщили об очередном пожаре в доме, расположенном в ДНТ «Островок» Читинского района. С огнем справились за 30 минут, а во время разбора поврежденных конструкций спасатели обнаружили тело мужчины. Причины возгорания также устанавливаются.

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Забайкалье #Происшествия
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