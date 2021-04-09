Киев отказался от силового варианта «освобождения» Донбасса

Освобождение Донбасса силовым путем приведет к гибели большого числа среди мирного населения и военнослужащих, что является неприемлемым для Киева, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.

«Будучи преданной общечеловеческим ценностям и нормам международного гуманитарного права, наше государство на первое место ставит жизнь своих граждан»,— цитирует заявление Хомчака пресс-центр Генштаба.

Он также отметил, что политико-дипломатический путь урегулирования «международного вооруженного конфликта» в Донбассе является приоритетным. Заявление прозвучало на фоне сообщений СМИ о концентрации российских боевых частей на границе с Украиной.

«Вооруженные силы Украины готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины», — уточнил Хомчак.