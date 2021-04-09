НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Киев отказался от силового варианта «освобождения» Донбасса

Источник:
Sibnet.ru
281 4
Фото: © U.S. Department of Defense

Освобождение Донбасса силовым путем приведет к гибели большого числа среди мирного населения и военнослужащих, что является неприемлемым для Киева, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.

«Будучи преданной общечеловеческим ценностям и нормам международного гуманитарного права, наше государство на первое место ставит жизнь своих граждан»,— цитирует заявление Хомчака пресс-центр Генштаба.

Он также отметил, что политико-дипломатический путь урегулирования «международного вооруженного конфликта» в Донбассе является приоритетным. Заявление прозвучало на фоне сообщений СМИ о концентрации российских боевых частей на границе с Украиной.

«Вооруженные силы Украины готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения операции Объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины», — уточнил Хомчак.

Еще по теме
Умер супруг британской королевы принц Филипп
Кремль увидел в действиях Киева угрозу войны
Госдеп объяснил оскорбление Путина политическим прагматизмом
США заявили о сосредоточении российских войск у границ Украины
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Путин назначил Меняйло главой Северной Осетии
Лифт с людьми рухнул в больнице Читы
Два дня непогоды пообещали Забайкалью
Заключенные в Кузбассе сделали портрет Гагарина из спичек
Самое популярное
Игра Grand Theft Auto V получила фотореалистичную графику
Разгоняем Windows 10: как включить максимальный режим
Путин «обнулил» собственные президентские сроки
Путин потребовал увеличить доходы россиян
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

DYNAMO7294

Его все время гневают и беспокоят цены то на бензин то на продукты! А толку то с этого 0! Абсолютный...

Иркут 69

Если бы кто нибудь лет 20 назад мне сказал, что мы всерьёз будем обсуждать подачу исков каких то вывихнутых...

Evgenex

А чего хотели? Сначала Джо говорит что "если что", то мы поддержим... и следом, на 2-3 день начинается...

jeryakob

приподнял крышку люка из бункера - и каждый день новые открытия.
Sibnet.Ru