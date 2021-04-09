Избившая врача жительница Кузбасса объяснилась

Полицейские в городе Березовский задержали женщину, напавшую на врача поликлиники и угрожавшую ей убийством, по ее версии, она разозлилась из-за замечаний медика о неприятном запахе в доме, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кузбассу.

Девушка написала в соцсетях, что ее маму-врача, приехавшую на вызов, избила пьяная женщина, у доктора сотрясение головного мозга и ушибы. Полиция подтвердила, что во вторник было сообщение от руководства городской поликлиники о нападении на сотрудницу.

Напавшая от полиции скрылась, но ее разыскали и доставили в отдел для разбирательства. 33-летняя женщина заявила, что конфликт с врачом произошел из-за замечания о беспорядке и неприятном запахе в жилище. Это ее разозлило, и она стала выталкивать медика из квартиры.

Задержанная уже привлекалась к уголовной ответственности за причинение побоев и угрозу убийством, также она ограничена в родительских правах по отношению к 15-летней дочери.

Степень тяжести причиненного врачу здоровья установит судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.