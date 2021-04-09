СК РФ обратил внимание на инцидент со свалкой частей тела в Иркутске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил иркутскому следственному управлению подробно доложить о происшествии в области, где на территории промбазы обнаружили свалку частей тел.

На странные отходы на свалке обратили внимание жители микрорайона Ново-Ленино в апреле и сообщили об этом в СМИ. Предположительно, машины привозили туда отходы класса Б.

Это могут быть ампутированные руки и ноги, а также органы и ткани, оставшиеся после родов или удаленные во время операций. Областной Роспотребнадзор проверяет информацию.

С учетом возможного нарушения прав граждан Бастрыкин поручил проанализировать создавшуюся ситуацию и при наличии достаточных оснований провести проверку.