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СК РФ обратил внимание на инцидент со свалкой частей тела в Иркутске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил иркутскому следственному управлению подробно доложить о происшествии в области, где на территории промбазы обнаружили свалку частей тел.

На странные отходы на свалке обратили внимание жители микрорайона Ново-Ленино в апреле и сообщили об этом в СМИ. Предположительно, машины привозили туда отходы класса Б.

Это могут быть ампутированные руки и ноги, а также органы и ткани, оставшиеся после родов или удаленные во время операций. Областной Роспотребнадзор проверяет информацию.

С учетом возможного нарушения прав граждан Бастрыкин поручил проанализировать создавшуюся ситуацию и при наличии достаточных оснований провести проверку.

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Иркутск #Происшествия
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