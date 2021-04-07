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Власти Кузбасса вернули бесплатный проезд пенсионерам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Власти Кузбасса возобновили действие региональной льготы, по которой пенсионеры ездят на общественном транспорте бесплатно — она была отменена в мае 2020 года из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Год назад бесплатный проезд в общественном транспорте вынужденно отменили. Такая мера применялась по всей стране ради безопасности пожилых людей, входящих в группу риска. Сейчас в Кузбассе стабильно низкий уровень заболеваемости коронавирусом, что позволяет возобновить данную льготу», — отметил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Уже с мая, когда начнется сезон садово-огородных работ, кузбассовцы пенсионного возраста смогут бесплатно ездить на трамваях, троллейбусах, городских и пригородных автобусах и электричках.

Региональная льгота действует для пожилых граждан в Кузбассе действует более 20 лет во время дачного сезона — с мая по сентябрь. Правом бесплатного проезда могут воспользоваться женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет четыре дня в неделю с понедельника по четверг.

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