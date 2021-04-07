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Новосибирские власти назвали срок сдачи нового ЛДС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новая ледовая арена в Новосибирске будет сдана в эксплуатацию в августе 2022 года, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

«В январе была поставлена задача скорректировать график работ на объекте для того, чтобы компенсировать те отставания, которые возникли в прошлом – тяжелом для стройкомплекса – году. И сегодня мы рассмотрели итоги исполнения нового графика … Видны завершающие этапы по заливке бетона, две пролетные фермы практически полностью собраны и установлены, весь остальной необходимый металл, металлоконструкции для монтажа кровли – на площадке», – сказал губернатор Андрей Травников.

На объекте завершен монтаж перекрытий и фасадных конструкций. На стройке работает около 500 человек. К маю, с увеличением фронта работ, их количество вырастет вдвое.

В планах на 2021 год – закрыть тепловой контур здания и подключить объект к теплосетям. Это позволит следующей зимой смонтировать внутренние инженерные системы и приступить к отделочным работам.

Арену строят на левом берегу Оби недалеко от остановки «Горской». Строительство ЛДС обойдется более чем в 10 миллиардов рублей. Арена рассчитана на 10 тысяч посадочных мест и предназначена для проведения соревнований по хоккею с шайбой, фигурному катанию и другим видам спорта.

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Спорт #Спортобъекты #Зимние виды #Хоккей #Город
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