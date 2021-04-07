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Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме взлома

Источник:
«Лента.ру»
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Фото: © Sibnet.ru

Киберпреступники сначала взламывают аккаунт одного из родственников или знакомых. Атака проводится в три этапа. Сначала потенциальная жертва получает SMS с кодом и ссылкой, пишет «Лента.ру» со ссылкой на экспертов портала GizChina.

После этого не подозревающий подвоха пользователь видит сообщение от якобы своего знакомого. В тексте жертву спрашивают, какой код содержался в SMS. Если человек отправит в ответном сообщении этот код, то его аккаунт WhatsApp будет взломан.

Такая схема взлома основана на бреши в системе входа в мессенджер. Программа не запрашивает логин, адрес электронной почты или пароль, а отправляет код, который и позволяет зайти в аккаунт и управлять переписками, а также увидеть записную книжку с контактами.

В результате этим и пользуются хакеры — они запрашивают код, чтобы жертва сама прислала его и помогла осуществить взлом. Защитой от такой схемы может стать двухфакторная аутентификация.

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лачинов

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