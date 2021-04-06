Браузер Microsoft Edge обошел Firefox по популярности

Фирменный браузер Microsoft Edge вырвался на третье место в списке самых популярных обозревателей, неожиданно для специалистов обогнав Mozilla Firefox, следует из опубликованных данных аналитической компании Statcounter.

Безоговорочное лидерство на рынке удерживает Chrome, на долю браузера от Google приходится более 67% пользователей. На втором месте — фирменный браузер Apple Safari, на долю которого пришлось 10%.

Microsoft Edge впервые в своей истории поднялся на третье место с показателем в 8%. Далее в рейтинге Mozilla Firefox, Opera, а также еще один браузер от Microsoft — Internet Explorer, который на сегодня можно смело называть «архивным».

Аналитик отмечают, что Microsoft Edge до конца года может вырваться на второе место по популярности, обогнав Safari. Что касается Mozilla Firefox, то этот браузер постепенно теряет свою аудиторию.

Статистика является общемировой, поэтому в России распределение самых популярных браузеров немного иное. Так, среди российских пользователей лидерство также удерживает Chrome, но на втором месте отечественный «Яндекс.Браузер», а Safari — на третьем.