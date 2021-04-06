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Браузер Microsoft Edge обошел Firefox по популярности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Фирменный браузер Microsoft Edge вырвался на третье место в списке самых популярных обозревателей, неожиданно для специалистов обогнав Mozilla Firefox, следует из опубликованных данных аналитической компании Statcounter.

Безоговорочное лидерство на рынке удерживает Chrome, на долю браузера от Google приходится более 67% пользователей. На втором месте — фирменный браузер Apple Safari, на долю которого пришлось 10%.

Microsoft Edge впервые в своей истории поднялся на третье место с показателем в 8%. Далее в рейтинге Mozilla Firefox, Opera, а также еще один браузер от Microsoft — Internet Explorer, который на сегодня можно смело называть «архивным».

Аналитик отмечают, что Microsoft Edge до конца года может вырваться на второе место по популярности, обогнав Safari. Что касается Mozilla Firefox, то этот браузер постепенно теряет свою аудиторию.

Статистика является общемировой, поэтому в России распределение самых популярных браузеров немного иное. Так, среди российских пользователей лидерство также удерживает Chrome, но на втором месте отечественный «Яндекс.Браузер», а Safari — на третьем.

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Топ комментариев

alex-daredevil

Мне больше интересно, где в садах или на даче можно найти место для сжигания, в 50 метров от построек...

Сандаков Сергей

привет нам нужен представитель народа, а не олигархов

Uynachalnica

Да ну?! Типа он сам всю прибыль в российские компании вкладывает? И яхты только российского производства...

Гроза10

- Начнем с себя! - сказал директор и выписал себе премию.
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