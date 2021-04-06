«Свежезакопанные тела» обнаружили на картах Google

Две открытые могилы с лежащими в них людьми заметили на картах Google, пользователи Сети приняли их за свежезакопанные тела, но оказалось, что это метафора семейных отношений.

Вырытые могилы обнаружили в американском штате Орегон, недалеко от города Портленд — первым на снимок обратило внимание издание Express. В них лежали два одинаково одетых человека.

Фото: © Google

«Могилы» оказались частью арт-проекта в рамках фестиваля современного искусства. Его создали художники из Чикаго.

«Дутес Миллер и Стэн Шеллэбарджер роют могилу в соответствии со своими индивидуальными размерами тела. Затем они ложатся в могилу и копают боком, чтобы, образно говоря, держаться за руки вечно», — объяснил Daily Mirror директор фестиваля Скотт Спех.