Власти Кузбасса отказались от аэроэкспресса на Шерегеш

Строительство дополнительного участка железной дороги для запуска аэроэкспресса между Новокузнецком и горнолыжным курортом Шерегеш не будет реализовано из-за сложных геологических условий, сообщил министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан.

В 2019 году региональные власти сообщили о том, что ведут переговоры с РЖД о реализации проекта. Планировалось, что прилетающие в Кузбасс туристы из других регионов РФ прямо в аэропорту Новокузнецка смогут садиться на аэроэкспресс, чтобы доехать до горнолыжного комплекса Шерегеш без пересадок.

«Учитывая сложные геологические условия участка между аэропортом и железной дорогой, а также высокую насыщенность этого участка инженерными и производственными коммуникациями, жилыми объектами и другими объектами, попадающими в зону возможного строительства, по укрупненным данным стоимость 15-километрового участка железной дороги оценивалась в более чем 20 миллиардов рублей. На основании данных результатов дальнейшее рассмотрение указанного вопроса прекращено», — цитирует ТАСС ответ министерства.

Сейчас между Новокузнецком и Таштагольским районом, где расположен курорт, курсирует электричка. Она отправляется от новокузнецкого железнодорожного вокзала и прибывает в поселок Чугунаш, откуда до горнолыжного комплекса можно доехать на автобусе. Также действуют прямые автомобильные трансферы из аэропорта Новокузнецка в Шерегеш.