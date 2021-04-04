НАВЕРХ

Чемпионка России по биатлону выиграла гонку, не получив патроны

Источник:
Sibnet.ru
233 0
Фото: © Союз биатлонистов России

Биатлонистка Лариса Куклина, выступающая за Ямало-Ненецкий автономный округ, выиграла масс-старт по биатлону на 12,5 километра на чемпионате России.

Спортсменка преодолела дистанцию за 37 минут 20,6 секунды, допустив один промах. Второй гонку завершила Наталья Ушкина, которая представляет Мордовию, ее отставание составило 17,1 секунды, она по ходу забега промахнулась дважды. Третье место у Виктории Сливко, выступающей за Тюменскую область, она отстала от лидера на 34,6 секунды, допустив один промах.

После финиша Куклина рассказала в эфире «Матч ТВ», что перед стартом она не получила патроны для участия в гонке. «Не было моей рабочей партии патронов. Так получилось», — сказала спортсменка. Она отметила, что для участия в масс-старте ей пришлось собирать патроны, оставшиеся с прошлых стартов.

Куклина принимала участие в прошедшем Кубка мира, по итогам сезона заняла 38-ю строчку, что является пятым результатом среди россиянок.

Еще по теме
Глава Алтая вручил биатлонисту Иродову квартиру
Спортсмен из Республики Алтай стал чемпионом мира по биатлону
Норвежский биатлонист назвал поднимающее настроение русское слово
Раскрыт размер призовых российских биатлонистов на чемпионате мира
смотреть все
Спорт #Биатлон
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
Ушел под лед: NYT восхитился рекордом ныряльщика на Байкале
27.03.2021 08:33
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Вокруг спорта
Российских фигуристок обвинили в применении блокаторов гормонов
01.04.2021 10:47
Соревнования по дзюдо в Дагестане вылились в массовую драку
28.02.2021 12:59
Российских легкоатлетов не пустили на чемпионат Европы
24.02.2021 18:29
Умер легендарный тяжелоатлет и кумир Шварценеггера Юрий Власов
14.02.2021 12:08
Девушка дня
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Анастасия Потапова: впервые вышла в третий круг Большого шлема
10.02.2021 17:49
Обсуждение (0)
Картина дня
Володин призвал Украину к ответу за гибель ребенка
Запрет на мат в соцсетях привел к обратному эффекту
Жириновский потребовал ввести в России дореволюционный календарь
Доктор Мясников увидел достоинства советской кухни
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
52
Песков раскрыл пристрастия Путина в еде
38
Россияне признали Путина самым красивым мужчиной
36
Госдеп нашел в России «существенные нарушения» прав человека
35
Навальный отверг предложенное лечение
29
Путин раскритиковал «дикий капитализм»
Sibnet.Ru