Чемпионка России по биатлону выиграла гонку, не получив патроны

Биатлонистка Лариса Куклина, выступающая за Ямало-Ненецкий автономный округ, выиграла масс-старт по биатлону на 12,5 километра на чемпионате России.

Спортсменка преодолела дистанцию за 37 минут 20,6 секунды, допустив один промах. Второй гонку завершила Наталья Ушкина, которая представляет Мордовию, ее отставание составило 17,1 секунды, она по ходу забега промахнулась дважды. Третье место у Виктории Сливко, выступающей за Тюменскую область, она отстала от лидера на 34,6 секунды, допустив один промах.

После финиша Куклина рассказала в эфире «Матч ТВ», что перед стартом она не получила патроны для участия в гонке. «Не было моей рабочей партии патронов. Так получилось», — сказала спортсменка. Она отметила, что для участия в масс-старте ей пришлось собирать патроны, оставшиеся с прошлых стартов.

Куклина принимала участие в прошедшем Кубка мира, по итогам сезона заняла 38-ю строчку, что является пятым результатом среди россиянок.