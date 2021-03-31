НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин допустил национализацию оборонных предприятий

Источник:
ТАСС
175 1
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин допустил национализацию предприятий, которые выполняют государственный оборонный заказ со сбоями. По мнению главы государства, такой инструмент можно использовать для сохранения занятости.

«Здесь вообще все понятно, кроме эффективности работы со стороны менеджмента. Потому что деньги государственные выделяются, и выделяются исправно, ритмично, без всяких задержек. А сбои бывают», — цитирует Путина ТАСС.

При этом президент подчеркнул, что национализация носит крайний характер. Более того, совсем необязательно, что данная мера приведет к повышению экономической эффективности и жизнеспособности предприятия.

Путин отреагировал на официальное предложение Федерации независимых профсоюзов разработать механизм национализации предприятий, важных для экономики России и обеспечения социальной стабильности.

Еще по теме
Путин раскритиковал «дикий капитализм»
Песков подтвердил угрозу третьей волны коронавируса
Совет Федерации «обнулил» президентские сроки Путина
Путин призвал ограничить в школах количество детей мигрантов
смотреть все
Политика #Россия #ОПК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Попавшего под следствие министра уволили на Алтае
Названа причина пожара в ТЦ Горно-Алтайска
Глава Бийска оставил пост из-за Гордумы
Окончившийся убийством вызов подвел бердского полицейского под статью
Самое популярное
Опубликован новый ролик S.T.A.L.K.E.R. 2
Кремль объяснил пытки Навального бессонницей
Нестабильная погода установится в Бурятии
Девочка на «Голосе» за 15 секунд развернула всех наставников
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин раскритиковал «дикий капитализм»
Песков подтвердил угрозу третьей волны коронавируса
Совет Федерации «обнулил» президентские сроки Путина
Россияне рекордно закупились золотом
Отношения
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Меню Великого поста: правила каждого дня
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

jeryakob

Чтото говорит что это российский бюджет подарил

saigak

чето незаметно он как то захотел...в 2000х учился, у нас целая диаспора в школе была...пол паралели под...

-Керя-

Владимир попробуйте продукты на пальмовом масле.Песков передаст нам ваше мнение...

лачинов

Видимо список тем, по которым журналистам разрешили задавать вопросы весьма ограничен. Не знаю как остальных,...
Sibnet.Ru