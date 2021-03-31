Путин допустил национализацию оборонных предприятий

Президент России Владимир Путин допустил национализацию предприятий, которые выполняют государственный оборонный заказ со сбоями. По мнению главы государства, такой инструмент можно использовать для сохранения занятости.

«Здесь вообще все понятно, кроме эффективности работы со стороны менеджмента. Потому что деньги государственные выделяются, и выделяются исправно, ритмично, без всяких задержек. А сбои бывают», — цитирует Путина ТАСС.

При этом президент подчеркнул, что национализация носит крайний характер. Более того, совсем необязательно, что данная мера приведет к повышению экономической эффективности и жизнеспособности предприятия.

Путин отреагировал на официальное предложение Федерации независимых профсоюзов разработать механизм национализации предприятий, важных для экономики России и обеспечения социальной стабильности.