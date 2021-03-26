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Собаки из приюта помогут справиться с аэрофобией в аэропорту Абакана

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © аэропорт Красноярска

Международный аэропорт Красноярск запустил пилотный проект «Собака эмоциональной поддержки» для пассажиров, испытывающих дискомфорт при перелете, сообщает пресс-служба аэропорта. Еще одной площадкой для этого проекта может стать аэропорта Абакана.

Собаки эмоциональной поддержки в сопровождении кинологов будут прогуливаться по залу в стерильной зоне аэропорта на третьем этаже, а все желающие смогут подойти, погладить, поиграть, угостить ее лакомством, сфотографироваться и задать интересующие вопросы специалисту.

Ближайшие даты, когда пассажиры смогут пообщаться с хвостатыми: 16 и 26 марта, 9 и 24 апреля, 12 и 28 мая, 11 и 25 июня. Проект имеет и социальную роль: помочь бездомным собакам обрести дом и показать людям, что эти дружелюбные создания смогут стать отличным компаньонами в семье.

«Мы решили перенять успешный опыт западных коллег и помочь нашим пассажирам решить такую проблему, как боязнь перелетов, с помощью четвероногих друзей из Красноярского приюта "ПовоДОГ". Ведь комфорт и безопасность пассажиров — наша задача номер один всегда» — сказал гендиректор международного аэропорта Красноярск Андрей Метцлер.

Красноярск стал стартовой площадкой для проекта, если акция встретит поддержку общественности, то собаки-психотерапевты появятся в аэропорту Абакана в Хакасии.

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