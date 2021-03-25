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Власти предложили регистрировать в соцсетях по паспорту

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Роскомнадзор предложил запрашивать паспортные данные, место жительства, номер телефона и электронную почту пользователя при согласия на публичное использование его персональных данных. Это инициатива коснется прежде всего соцсетей и мессенджеров.

Такой механизм предлагается ввести в работу единой информационной системы (ЕИС) Роскомнадзора, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект приказа ведомства.

Приказ подготовлен в рамках поправок к закону о персональных данных. По ним пользователи должны дать согласие и выбрать, какие именно данные можно обрабатывать и публично использовать. Согласие оператор может получить сам или через ЕИС.

Автор поправок, депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин пояснил газете, что инициатива Роскомнадзора касается в первую очередь соцсетей и мессенджеров. По его словам, согласие на обработку данных будут собирать только с новых пользователей.

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