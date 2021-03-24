Google рассказал, как исправить массовую ошибку в Android

Google оперативно решил проблему, из-за которой миллионы пользователей Android-смартфонов столкнулись с вылетами приложений, говорится в сообщении компании.

Проблема заключалась в системном приложении Android System WebView и затронула Google Chrome. Чтобы полностью избавиться от нее на своем смартфоне, нужно:

— Открыть приложение Google Play Store;

— Найти среди установленных Android System WebView;

— Запустить обновление;

— Повторить тоже самое для браузера Google Chrome.

В ночь с 22 на 23 марта пользователи устройств на операционной система Android, столкнулись с массовым вылетом приложения. Проблемы отмечались с почтовыми клиентами, банкинг-приложениями и Google Pay.