Google рассказал, как исправить массовую ошибку в Android

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Google оперативно решил проблему, из-за которой миллионы пользователей Android-смартфонов столкнулись с вылетами приложений, говорится в сообщении компании.
Проблема заключалась в системном приложении Android System WebView и затронула Google Chrome. Чтобы полностью избавиться от нее на своем смартфоне, нужно:
— Открыть приложение Google Play Store;
— Найти среди установленных Android System WebView;
— Запустить обновление;
— Повторить тоже самое для браузера Google Chrome.
В ночь с 22 на 23 марта пользователи устройств на операционной система Android, столкнулись с массовым вылетом приложения. Проблемы отмечались с почтовыми клиентами, банкинг-приложениями и Google Pay.