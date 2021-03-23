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Тело мужчины достали из общественного колодца в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК России по Бурятии

Полицейские в городе Закаменске в Бурятии обнаружили утром в субботу в общественном колодце тело мужчины. Предположительно, житель города поскользнулся и упал на дно колодца, сообщила пресс-служба республиканского СУ СК России.

В субботу утром в Закаменске один из жителей города позвонил в полицию, и сообщили, что его родственник ушел вечером и не вернулся. Полицейские опросили свидетелей, видевших мужчину, и выяснили, что в пятницу вечером он был в гостях, а затем, уже ночью, отправился домой.

Полицейские пошли по пути, ведущему к дому пропавшего мужчины, и возле одного из общественных колодцев, откуда набирают воду, увидели куртку. А позже обнаружили в шахте тело мужчины.

По предварительным данным, пьяный мужчина по пути остановился возле колодца, чтобы достать воды и попить. Но не удержался на ногах на скользкой поверхности, упал вниз в шахту колодца и погиб в воде. Следователи намерены перепроверить обстоятельства происшествия, чтобы доподлинно установить подробности случившегося.

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