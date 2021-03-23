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Гордей ищет автомобиль в Иркутске для передачи «Тачка на прокачку»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/dimagordey

Блогер Дмитрий Гордей сообщил на своей станице в Instagram, что скоро приедет в Иркутск, чтобы снять выпуск передачи «Тачка на прокачку». Он обратился к иркутянам, чтобы они присылали ему заявки на тюнинг автомобилей.

«Все кто с Иркутска, с Байкала, на днях мы отправляемся к вам… Чтобы взять тачку на прокачку у одного из вас», – написал блогер.

Претендентам на «прокачку» авто нужно отправить на почту блогера: марку, модель, год выпуска авто, краткую историю о машине, точный адрес владельца, номер телефона, фото машины снаружи и фото салона, а также станицу в Instagram и во «ВКонтакте».

Гордей — российский видеоблогер, в 2018 году запустил проект «Тачку на прокачку», по типу американского шоу «ТPimp My Ride». Он с командой тюнингует автомобили жителей России. Авто для тюнинга выбирают случайным образом из присланных заявок.

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