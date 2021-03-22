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Красноярец в 59 лет установил мировой рекорд по подтягиванию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © facebook.com/vlasovtv

Красноярский спортсмен Николай Каклимов установил очередной мировой рекорд по подтягиванию на перекладине. За шесть часов он подтянулся 4098 раз, что на 213 повторений больше, чем у чеха Яна Кареса – предыдущего рекордсмена в этой категории, сообщает министерство спорта Красноярского края.

Выступление Каклимова зафиксировали на видеокамеру, запись отправят в Книгу рекордов Гиннесса.

«В последние пять минут какая-то тяжесть напала, а в общем подготовился я хорошо. За пять часов было 3,5 тысячи раз, это на 45 раз больше, чем мой первый шестичасовой рекорд. На каждой руке всего по одной мозоли, и это радует. Самочувствие хорошее, есть небольшая усталость, но в целом я очень доволен», – рассказал Николай Каклимов красноярскому журналисту Владиславу Власову.

В свои 59 лет Николай Каклимов является обладателем нескольких мировых рекордов. Ему принадлежат лучшие результаты в 12-часовом подтягивании (4989 раз) и в 24-часовом (7345).

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