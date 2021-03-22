Красноярец в 59 лет установил мировой рекорд по подтягиванию

Красноярский спортсмен Николай Каклимов установил очередной мировой рекорд по подтягиванию на перекладине. За шесть часов он подтянулся 4098 раз, что на 213 повторений больше, чем у чеха Яна Кареса – предыдущего рекордсмена в этой категории, сообщает министерство спорта Красноярского края.

Выступление Каклимова зафиксировали на видеокамеру, запись отправят в Книгу рекордов Гиннесса.



«В последние пять минут какая-то тяжесть напала, а в общем подготовился я хорошо. За пять часов было 3,5 тысячи раз, это на 45 раз больше, чем мой первый шестичасовой рекорд. На каждой руке всего по одной мозоли, и это радует. Самочувствие хорошее, есть небольшая усталость, но в целом я очень доволен», – рассказал Николай Каклимов красноярскому журналисту Владиславу Власову.



В свои 59 лет Николай Каклимов является обладателем нескольких мировых рекордов. Ему принадлежат лучшие результаты в 12-часовом подтягивании (4989 раз) и в 24-часовом (7345).