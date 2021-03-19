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СК показал видео задержания новосибирского замминистра транспорта

Источник:
Sibnet.ru
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Следователи задержали замминистра транспорта Новосибирской области Сергея Ставицкого за получение взятки в размере более 1,5 миллионов рублей, сообщает СК РФ.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении Ставицкого, предусмотренного части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). 

По мнению следствия, что с марта по октябрь 2019 года заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области предложил начальнику «Территориального управления автомобильных дорог» (ТУАД) Новосибирской области Михаилу Чуманову на регулярной основе передавать ему взятки.

За это замминистра обещал помогать «ТУАД» получать госконтракты и надбавки к зарплате. Начальник ГКУ «ТУАД» согласился с предложением подозреваемого. После этого с октября 2019 года по декабрь 2020 года начальник ГКУ «ТУАД» передал подозреваемому взятки в виде денег и незаконного оказания ему услуг имущественного характера в размере более 1,5 миллиона рублей.

С декабря 2020 года начальник ГКУ «ТУАД» содержится под стражей в рамках ранее возбужденного уголовного дела в отношении него, его брата и двоих представителей коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере автодорожного строительства.

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