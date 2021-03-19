Водитель внедорожника погиб в ДТП с электропоездом в Кузбассе

Электропоезд протаранил УАЗ на железнодорожном переезде недалеко от поселка Темиртау в Таштагольском районе, водитель погиб, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области в пятницу.

Водитель УАЗ в нарушение ПДД выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора. В результате произошло столкновение с электропоездом сообщения Новокузнецк — Ахпун. 38-летний мужчина скончался на месте.

В электричке находились 14 человек, никто из них не пострадал. По данным Западно-Сибирской железной дороги, схода подвижного состава нет. Задержка электропоезда составила более одного часа. Задержек других пригородных и пассажирских поездов не ожидается.