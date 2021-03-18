Житель Бурятии от скуки заставил спасателей бродить по тайге

Мужчина в Бурятии позвонил спасателям и заявил, что заблудился в тайге и травмировал ногу. Специалисты агентства ГО и ЧС 10 часов искали его, пока не выяснили, что он пошутил, сообщила пресс-служба республиканского ведомства.

После звонка в район выехали четыре спасателя. Они доехали по заснеженной дороге до точки, где должен был находиться заблудившийся мужчина. Именно это место он указал в разговоре. Но там его не было.

Спасатели продолжили поиски. Встретившийся им охотник сказал, что за последнюю неделю никого не встречал. Но специалисты все еще надеялись найти человека. Они исследовали места возле рек, старые пешие и снегоходные следы, охотничью лыжню, даже пришли на лесозаготовительную базу. Ее сотрудники развели руками — они не видели посторонних.

На поиски мужчины спасатели затратили 10 часов. Поисковая группа обследовала больше 60 километров леса. Работу по поиску приостановили, когда стемнело. Спасатели вернулись на свою базу.

В это время им сообщили, что звонивший мужчина сказал неправду. Все это время он находился у себя дома, где его и нашел участковый. Полицейским он сообщил, что ему стало скучно, и он решил пошутить и позвонил спасателям.

В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 19.13 КоАП (заведомо ложный вызов). Материалы направлены в районный мировой суд.