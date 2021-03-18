NYT поразился бедности жителей байкальских регионов

Корреспондент The New York Times Антон Трояновский побывал на Байкале и указал на бедность жителей региона, которые вынуждены подрабатывать, собирая орехи.

Во время путешествия на Байкал корреспондент встретил супружескую пару из Москвы— 30-летних инженеров. Супруг сказал, что он в восторге от пейзажей, но шокирован тем, насколько беден регион. Ему стало жалко людей, и грустно, что им приходится так жить, пишет ИноСМИ со ссылкой на американское издание.

Сам автор публикации встретил в рыбацком лагере у озера троих мужчин. Они ночевали в металлической хижине на льду. Воздух внутри помещения был пропитан запахом вяленой рыбы, влажной постели и самогона из кедровых орехов в пластиковой бутылке, стоявшей на полу.

«Двое из них, пожарные, сказали, что зарабатывают около 300 долларов в месяц и осенью берут несколько недель отпуска, чтобы подработать, собирая в лесу кедровые орехи... Он замолчал, нервно хмыкнув. Назвать свою фамилию он отказался, боясь, что его накажут на работе», — рассказал корреспондент.

Он также поразился туристическому «буму» на озере в период пандемии. А прозрачный лед и пейзажи, по его словам, стали квинтэссенцей туризма в эпоху Instagram.