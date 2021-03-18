Intel показала новые процессоры для ПК

Компания Intel официально представили свои процессоры Core 11-го поколения для настольных компьютеров, известные как Rocket Lake-S. Процессоры получили новую архитектуру — Cypress Cove, которая сменила Skylake, использовавшуюся последние пять лет.

Новые процессоры подключаются с помощью разъема LGA1200, который также использовался в десятом поколении. Однако поддержка частичная, так как не все материнские платы на этом чипсете смогут поддерживать Cypress Cove.

Техпроцесс в 14 нм сохранился, в линейку вошли 19 моделей. Всего они оснащены встроенной графикой UHD Graphics 750, кроме самых бюджетных вариантов, получивших UHD Graphics 730, следует из презентации.

Флагманский восьмиядерный процессор Intel Core i9-11900K будет работать на частоте 3,3-5,2 ГГц, а его рекомендованная цена в России составит порядка 40 тысяч рублей. При этом бюджетный i5-11400 обойдется в 14 тысяч рублей.

Согласно тестированию Intel, прирост производительности на новых CPU по сравнению с прошлым поколением в играх составляет 8-14% на разрешении Full HD. Флагман Intel в играх будет на 3-11% быстрее в сравнении с флагманским продуктом AMD — Ryzen 9 5900X.

Также Rocket Lake-S поддерживают оперативную память DDR4-3200 МГц и PCIe 4.0, что делает реальностью прямое подключение видеокарты и твердотельного накопителя к соответствующему контроллеру процессора, минуя чипсет.