НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Intel показала новые процессоры для ПК

Источник:
Sibnet.ru
170 0
Фото: chris.jervis / CC BY-SA 2.0

Компания Intel официально представили свои процессоры Core 11-го поколения для настольных компьютеров, известные как Rocket Lake-S. Процессоры получили новую архитектуру — Cypress Cove, которая сменила Skylake, использовавшуюся последние пять лет.

Новые процессоры подключаются с помощью разъема LGA1200, который также использовался в десятом поколении. Однако поддержка частичная, так как не все материнские платы на этом чипсете смогут поддерживать Cypress Cove.

Техпроцесс в 14 нм сохранился, в линейку вошли 19 моделей. Всего они оснащены встроенной графикой UHD Graphics 750, кроме самых бюджетных вариантов, получивших UHD Graphics 730, следует из презентации.

Флагманский восьмиядерный процессор Intel Core i9-11900K будет работать на частоте 3,3-5,2 ГГц, а его рекомендованная цена в России составит порядка 40 тысяч рублей. При этом бюджетный i5-11400 обойдется в 14 тысяч рублей.

Согласно тестированию Intel, прирост производительности на новых CPU по сравнению с прошлым поколением в играх составляет 8-14% на разрешении Full HD. Флагман Intel в играх будет на 3-11% быстрее в сравнении с флагманским продуктом AMD — Ryzen 9 5900X.

Также Rocket Lake-S поддерживают оперативную память DDR4-3200 МГц и PCIe 4.0, что делает реальностью прямое подключение видеокарты и твердотельного накопителя к соответствующему контроллеру процессора, минуя чипсет.

Тема: Человек и компьютер
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
NVIDIA случайно разблокировала майнинг на RTX 3060
Microsoft Office получит поддержку темного режима
смотреть все
Технологии #Компьютеры
О самом главном
Меню Великого поста: правила каждого дня
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Картина дня
Президент США посчитал Путина «убийцей»
Байден парой фраз обрушил рубль
Путин потребовал от чиновников вернуть украденное
Intel показала новые процессоры для ПК
Подробности
•
Новый ГУЛАГ, или Чем грозит тотальная цифровизация?
•
Россию ждет дефицит китайских игрушек?
•
Чехов и «голова»: какие памятники стали визитками Сибири
•
Меню Великого поста: правила каждого дня
Как это работает
•
Чудо техники или уловка: врут ли умные весы
•
Омули в шоке: огромный телескоп заработал в глубине Байкала
•
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
•
Пять привычек, мешающих похудеть
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Масочный режим в Новосибирске продлят до мая
Сибирь 17.03.2021 17:57
Раритетную двухцветную «Волгу» выставили на продажу
Сибирь 17.03.2021 17:51
Обвиняемый в жестоком убийстве студентки попросил закрыть процесс
Сибирь 17.03.2021 17:06
Новосибирская учительница попала под дело из-за эротического видео
Сибирь 17.03.2021 15:43
Самое популярное
Путин объяснил проведение крымского референдума
2890
Протестующая актриса обнажилась на премии «Сезар»
2776
Путин поймал карандаш и восхитил журналистов
2668
Совет Европы потребовал от России немедленно освободить Навального
2621
Обсуждение (0)
Отношения
Меню Великого поста: правила каждого дня
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

лачинов

Господа лезут из шкуры, доказывая новой администрации свою полезность. Как и Пентагону им главное показать...

Uynachalnica

ЦитатаМы должны это признать. Если бы не Путин, не было бы сегодняшней России», — заявил Володин. - хочет...

max1mka

нефть растёт,бензин растёт. нефть падает,бензин растёт.

urbasik

Ух он этот Путин ..навивает дебилизм на дедульку..Что тот не помнит имена родственников..
Sibnet.Ru