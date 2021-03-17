Серенады седого дятла зазвучали в Красноярском крае

Самцы седого дятла начали громко кричать, сигнализируя о
своей готовности приступить к размножению в нацпарке «Шушенский бор»
Красноярского края, сообщает пресс-служба парка.
Седой или седоголовый дятел — лесная птица из семейства
дятловых, близкий родственник зеленого дятла, от которого он отличается более
мелкими размерами, толщиной клюва и серым окрасом головы. Он обитает и в Перовском, и в Горном
лесничествах парка, однако, на обоих кластерных участках является редким видом.
До образования пары дятлы ведут себя очень подвижно,
перемещаясь из одного района в другой. Это связано с относительной редкостью
вида: облюбовав участок, самец нередко покидает его, если на его крик не
отзывается самка. Напротив, как только пара формируется, птицы прекращают
кочевать и придерживаются окончательно выбранной территории.
К размножению седой дятел приступает уже к концу первого
года жизни и сигнализирует об этом своим необычным пением. Поющий самец обычно
садится на верхние сухие сучья какого-нибудь крупного дерева. Чаще всего его
можно услышать утром. Помимо криков, он иногда издает короткую
барабанную дробь. Активный ток будет продолжаться до конца апреля, а возможно,
и до начала мая.