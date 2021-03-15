НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Linux впервые получил архиватор 7-Zip

Источник:
3dnews.ru
173 0
Фото: © Sibnet.ru

Популярный бесплатный архиватор 7-Zip впервые стал доступен на Linux. Программа предназначена для работы практически со всеми доступными архивами, а также предлагает собственный формат компрессии файлов 7z.

Первая версия архиватора 7-zip была выпущена в 1999 году, все это время программы была доступна исключительно для компьютеров с операционной системой Windows. Поддержка Linux появилась спустя 22 года.

Теперь на официальном сайте разработчика можно скачать 32-битную, 64-битную, x86-соместимую и ARM-совместимую версии 7-Zip с поддержкой Windows и Linux. Для работы в среде Linux потребуется версия 21.01.

Версия архиватора для Linux обладает всеми возможностями, которыми располагает программа для Windows. Однако управление приложением пока осуществляется только через командную строку.

Еще по теме
Пользователи WhatsApp защитят копии чатов паролем
Microsoft Office получит поддержку темного режима
Обновление Windows 10 вызвало «синий экран смерти»
Windows изменит системные иконки
смотреть все
Технологии #Софт
О самом главном
Что можно и нельзя в Великий пост: календарь питания
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Картина дня
Кремль ответил на слова Лукашенко об отсутствии у Белоруссии друзей
Банковскую тайну россиян откроют налоговикам
Евросоюз решился на переговоры о закупках «Спутника V»
Китай ответил на претензии Украины по поводу Крыма
Подробности
•
Чехов и «голова»: какие памятники стали визитками Сибири
•
Спортивные победы Lada. ФОТО
•
«Говорящие» кости: как антропологи собирают пазлы прошлого
•
Что можно и нельзя в Великий пост: календарь питания
Как это работает
•
Омули в шоке: огромный телескоп заработал в глубине Байкала
•
Качать, смотреть, играть: как увеличить скорость интернета
•
Пять привычек, мешающих похудеть
•
Ток и технология: как выбрать долговечный аккумулятор
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Еще двух бизнесменов обвинили в даче взяток министру Алтая
Сибирь 15.03.2021 19:08
Еще трое полицейских ответят за убийство студентки в Кемерове
Сибирь 15.03.2021 18:38
Воспитатели детсада на Алтае пожаловались на моральное давление
Сибирь 15.03.2021 17:41
Возбуждено дело об убийстве после пропажи подростка в Туве
Сибирь 15.03.2021 16:52
Самое популярное
Мальчик свел с ума наставников «Голоса» песней Майкла Джексона
12128
Девушка убитого в Новосибирске студента найдена мертвой
4344
Бои возобновились в Донбассе
3303
Игрокам World of Tanks обновили элитные танки
3216
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль ответил на слова Лукашенко об отсутствии у Белоруссии друзей
Банковскую тайну россиян откроют налоговикам
Евросоюз решился на переговоры о закупках «Спутника V»
Китай ответил на претензии Украины по поводу Крыма
Отношения
Что можно и нельзя в Великий пост: календарь питания
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
63
Путин объяснил проведение крымского референдума
57
МИД России предостерег Киев от силового сценария в Донбассе
45
Американцев засыпят «вертолетными деньгами»
39
Эстония пообещала помочь вернуть Крым Украине
38
Родителям разрешат сдачу детей в центры МВД
Sibnet.Ru