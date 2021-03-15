Linux впервые получил архиватор 7-Zip

Популярный бесплатный архиватор 7-Zip впервые стал доступен на Linux. Программа предназначена для работы практически со всеми доступными архивами, а также предлагает собственный формат компрессии файлов 7z.

Первая версия архиватора 7-zip была выпущена в 1999 году, все это время программы была доступна исключительно для компьютеров с операционной системой Windows. Поддержка Linux появилась спустя 22 года.

Теперь на официальном сайте разработчика можно скачать 32-битную, 64-битную, x86-соместимую и ARM-совместимую версии 7-Zip с поддержкой Windows и Linux. Для работы в среде Linux потребуется версия 21.01.

Версия архиватора для Linux обладает всеми возможностями, которыми располагает программа для Windows. Однако управление приложением пока осуществляется только через командную строку.