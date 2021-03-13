Японцев впечатлили советские самолеты-гиганты

Характеристики советских самолетов Ан-225 «Мрия», Ан-124 «Руслан» и Ан-22 «Антей» восхитили японских читателей. Соответствующую статью опубликовало издание Yahoo News Japan.

Автор статьи отмечает, что авиастроительная компания «Антонов» разрабатывала невероятные машины. Сильная сторона этих самолетов заключается в возможности их эксплуатации в условиях пересеченной местности.

Например, у них есть иллюминаторы в нижней части лайнера, предназначенные для взлета и посадки там, где для этого нет нужных условий. Отмечается, что пилоты до сих пор могут наблюдать таким способом за состоянием поверхности для посадки.

«Антей» разрабатывался как преемник четырехмоторного Ан-12 с турбовинтовыми двигателями: на тот момент у него был самый большой фюзеляж для транспортных моделей. По размерам эта машина больше Boeing-787-8.

Самолет оснастили турбовинтовыми силовыми установками со сдвоенными винтами. Конструкция Ан-22 выполнена по схеме высокоплана — крылья расположены в верхней точке, отмечается в статье.

Пользователи отметили, что советские самолеты могут выполнять задачи, которые не под силу другим самолетам. Некоторые назвали их легендарными. Например, в «Руслане» может целиком поместиться двигатель от Boeing 777-300ER.