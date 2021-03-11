Агафья Лыкова угостила гостей хлебом и квасом на новоселье

Митрополит Корнилий освятил новый дом Агафьи Лыковой и подарил ей икону, в ответ отшельница угостила гостей квасом и хлебом, сообщает заповедник «Хакасский», на территории которого живет Агафья.

По прибытию на «Заимку Лыковых» Митрополит Корнилий провел обряд освящения дома, подарил Агафье икону и передал подарки. Агафья Карповна пообщалась наедине со своим духовным отцом.

Новый дом Агафье Лыковой очень понравился, за что в ответ она поблагодарила всех причастных к строительству, накрыла для гостей стол, угостила квасом, компотом и вкусным хлебом собственного приготовления.

Строительство дома для таежной отшельницы было начато еще осенью 2020 года и организованно при содействии общественного деятеля Олега Дерипаски. Изба была полностью собрана в Абакане, затем все ее части пронумеровали, разобрали и уже в разобранном виде транспортировали по реке на заимку.

С помощью аэролодок было выполнено более 18 рейсов, так как, один плот вмещал не более 1,5 тонн груза. В результате был возведен одноэтажный дом размерами 5,30 на 6 метров, с теплой верандой и четырьмя окнами.