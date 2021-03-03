Глава Забайкалья потерпел неудачу при попытке записаться на прививку

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов попытался записаться на прививку против коронавируса, но потерпел неудачу. Главе региона предложили подождать.

Осипов в ходе совещания правительства попытался записаться на прививку против коронавируса. Он набрал номер поликлиники и включил громкую связь. Главу региона записали в очередь, объяснив, что он теперь находится в «листе ожидания» и попросили ожидать звонка. Осипов спросил, сколько продлится время ожидания звонка.

«Время ожидания звонка не установлено. Как ваша очередь подойдет, вас пригласят», — объяснили главе региона. Губернатор сделал вывод, что фактически записаться на вакцинацию невозможно.

О начале массовой вакцинации в России объявил президент Владимир Путин в январе. Записаться на прививку можно через сайт Госуслуг или поликлинику. Так как вакцины поступают партиями, и на всех желающих их пока не хватает, записавшихся ставят в листы ожидания.