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Глава Забайкалья потерпел неудачу при попытке записаться на прививку

Источник:
Sibnet.ru
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов попытался записаться на прививку против коронавируса, но потерпел неудачу. Главе региона предложили подождать.

Осипов в ходе совещания правительства попытался записаться на прививку против коронавируса. Он набрал номер поликлиники и включил громкую связь. Главу региона записали в очередь, объяснив, что он теперь находится в «листе ожидания» и попросили ожидать звонка. Осипов спросил, сколько продлится время ожидания звонка.

«Время ожидания звонка не установлено. Как ваша очередь подойдет, вас пригласят», — объяснили главе региона. Губернатор сделал вывод, что фактически записаться на вакцинацию невозможно.

О начале массовой вакцинации в России объявил президент Владимир Путин в январе. Записаться на прививку можно через сайт Госуслуг или поликлинику. Так как вакцины поступают партиями, и на всех желающих их пока не хватает, записавшихся ставят в листы ожидания.

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Drronum

А где были вы господин Жириновский? Вы же тоже там сидели, в тех же рядах. И госпожа Матвиенко...и многие...

jeryakob

пчелы против меда, козлы против капусты

-Zeon-

Может для начала отменить Парламентскую неприкосновенность?) Не? Если уж наши "народные" избранники так...

Drronum

Ну пропаганда к нам возвращается, цензура тоже...вот только созидать нечего не получается
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