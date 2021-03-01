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Крупнейшая солнечная электростанция появится в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Забайкальского края

Правительство Забайкалья анонсировало строительство новой солнечной электростанции в 2021 году. Она станет крупнейшей в регионе, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Этот проект может стать одним из крупных на территории Сибири и Дальнего Востока. Общий объем инвестиций составит около 5,9 миллиарда рублей, а налоговые отчисления в бюджет — с 2022 по 2036 годы — около 2,3 миллиарда рублей. Это свыше 150 миллионов рублей ежегодно», — прокомментировал Илья Золотухин.

Планируемая мощность станции — 70 МВт. Пока это крупнейшая солнечная электростанция в регионе.

Глава ведомства отметил, что возобновляемые источники энергии с каждым днем привлекают все больший интерес отраслевого сообщества. В Забайкалье стремятся поддерживать развитие современной «зеленой» энергетики, тем более у региона есть  природный, технический и экономический потенциал для масштабного внедрения подобных проектов, добавил он.

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По словам министра, в настоящее время в работе находится еще несколько проектов по реализации строительства солнечных электростанций в регионе.

«Сейчас мы определяем техническую возможность и наличие подходящих земельных участков. Направили запросы в администрации муниципальных районов», — отметил министр ЖКХ.

Первые солнечные электростанции ввели в эксплуатацию на территории Читы в 2019 году. Их мощность — 15 МВт. Это «Кенонская СЭС» и «Ингодинская СЭС».

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