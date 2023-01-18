Ученые ЦАГИ разработали проект самолет на криогенном топливе

Ученые Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского исследуют проект легкого самолета на криогенном топливе.

Криогенное топливо — жидкий водород и сжиженный природный газ — может в будущем заменить в авиации экологически опасный керосин. Для России, и особенно районов Крайнего Севера, где есть проблемы с завозом керосина, наиболее актуален сжиженный природный газ.

«Создавая самолет на криогенном топливе, мы решаем сразу две проблемы: повышение экологических характеристик авиационной техники и обеспечение транспортной доступности отдаленных регионов», — рассказал «Российской газете» научный сотрудник Центра комплексной интеграции технологий ЦАГИ Александр Крутов.

Но ученые здесь столкнулись с техническими трудностями — крайне низкой температурой и плотностью топлива. Для него требуются специальные теплоизолированные топливные баки увеличенных объемов.

Для региональных авиалайнеров, ввиду сравнительно малых внутренних объемов, установка криогенных емкостей возможна исключительно снаружи. А это негативно влияет на их аэродинамику. Сейчас ученые ЦАГИ исследуют проект легкого самолета с такими баками, рассказали «Российской газете» в институте.

Ранее специалисты института разработали концепцию такого самолета и провели серию экспериментов в аэродинамических установках. Был определен необходимый размер баков для криогенного топлива: он составил около 2 метров в диаметре и примерно 10 метров в длину.