Светодиодных ламп становится все больше, цены снижаются. Казалось бы, конкуренция на пользу потребителю. Но не все так просто. Как и со многими другими товарами, производители LED-ламп стремятся к снижению затрат, что неминуемо отражается на качестве…

Практически на всех светодиодных лампочках указаны огромный срок службы и пометка «без пульсации». Но начинка LED-ламп разная. Как быть? Чтобы выбрать ту, которая в реальности выдаст заявленные параметры, нужно вооружиться лупой для чтения, смартфоном и приготовиться оценивать лампочки по весу.

Яркость, свет и цвет

На упаковке светодиодной лампочки всегда указывается потребляемая мощность, исходя из которой можно прикинуть количество потребляемого электричества и выдаваемого ей света. Потребляемая мощность измеряется в Ваттах (обозначается Вт, W). Во многих магазинах лампы группируют на полках именно по потребляемой мощности.

Помимо этого, производители часто указывают мощность лампы накаливания, эквивалентную световому потоку. Например, на 12-ватной лампочке пишут, что яркость свечения сопоставима с лампой накаливания на 100 Вт.

Но конструкция светодиодных ламп принципиально отличается от ламп накаливания, при этом единого стандарта пересчета нет, а значит, опираться на эту величину стоит с осторожностью.

Более объективно оценивать яркость ламп в Люминах (Лм, lm) и Люксах (Лк). Люмен — единица измерения светового потока, Люкс — освещенности помещения (1 Лк = 1 Лм на метр квадратный).

Расчет освещения

Необходимое освещение рассчитывается с учетом норматива, площади помещений и высоты потолков.

Коэффициенты высоты потолков:

Высота потолка 2,5-2,7 метра — коэффициент 1

Высота потолка 2,7-3,0 метра — коэффициент 1,2

Высота потолка 3,0-3,5 метра — коэффициент 1,5

Высота потолка 3,5- 4,0 метра — коэффициент 2

Нормативы освещенности помещений:

Жилые комнаты, кухня — 150 Лк (или Лм на 1 кв. метр)

Детская — 200 Лк (или Лм на 1 кв. метр)

Кабинет — 250 Лк (или Лм на 1 кв. метр)

Библиотека — 300 Лк (или Лм на 1 кв. метр)

Коридор, санузел, кладовые — 50-60 Лк (или Лм на 1 кв. метр)

Формула расчета освещения проста: Е x S x k = Ф, где Е — нормативное требование, S — площадь посещения, k — коэффициент высоты потолка, Ф — искомое необходимое освещение.

Например, для детской комнаты площадью 12 квадратов с высотой потолка 2,64 метра нужно освещение: 200x12x1=2400 Лк. А для зала библиотеки площадью 60 квадратов с потолком 3,4 метра: 300x60x1,5=27000 Лк.

Следующая важная характеристика — цветовая температура. Это привычное теплое желтое освещение или холодный свет «как в больнице». Цветовая температура измеряется в градусах Кельвина (К), и ее можно разделить на диапазоны: теплый (желтый), нейтральный (белый) и холодный (голубой).

Выбирать цветовую температуру следует по назначению помещения. Для отдыха комфортнее теплые цвета, а мелкие детали лучше воспринимаются глазом при холодном свете.

Часто производители указывают индекс цветопередачи, это безразмерная величина от 0 до 100. Индекс цветопередачи у неба (дневной свет) считается равным 100, и принят за эталон. Соответственно, параметр лампы показывает — насколько цвета будут выглядеть естественными.

Для чтения и точных работ рекомендуют индекс цветопередачи выше 90. Приемлемый для жилых помещений индекс — от 80. Все что менее 80, лучше использовать только в технических или проходных помещениях (подъездах, чердаках и т.п.).

Почему пульсация — плохо?

Еще один параметр качества света— коэффициент пульсаций (Кп). Он не влияет на яркость лампы и не всегда мерцание заметно невооруженным глазом, но по факту от него ухудшается зрение, идет угнетающее воздействие на центральную нервную систему.

Пульсацией (или мерцанием) называют мигание высокой частоты, которое не всегда фиксируется глазом. Но даже если этот эффект, как кажется, неощутим для глаз, при частоте до 300 Гц мозг человека все равно его «замечает».

Коэффициент пульсаций светодиодных ламп зависит от конструкции, точнее, от способа преобразования электрического тока в свет. В случае с дешевыми простейшими конструкциями мерцание LED-светильника прямо пропорционально частоте тока.

Некоторые производители пишут коэффициент пульсации лампочек. Если Кп указан, его обязательно нужно учитывать при выборе LED-ламп. Естественно, чем ниже уровень, тем лучше лампа.

В Европе и США норм коэффициента пульсации не существует. В России ограничения по значениям Kп светильников регламентируются СНиП 23-05-95, ГОСТ 17677-82 и СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Требования касаются пульсаций освещенности, частота которых ниже 300 Гц.

Так, на рабочих местах пульсации не должны превышать 20%, в некоторых случаях (при работе с ПЭВМ) – 5%.

Для мест, где человек находится недолго (коридоры, лестницы, переходы и т.п.), пульсации освещенности не нормируются. Но если речь о жилых помещениях, где планируется длительное пребывание, нужно выбирать лампы с пульсациями ниже 3%.

Если на упаковке лампы не указано ничего, остается народный способ. Вкрутить лампу в патрон и посмотреть на нее через камеру мобильного телефона. Если мерцание отчетливо видно, лампу лучше не брать.

Вес и напряжение: ищем лучшую лампу

Качество, в том числе срок службы LED-ламп, зависит от трех основных составляющих:

1) Качество самих светодиодов, именно они преобразуют электрическую энергию в световой поток и определяют его ключевые свойства.

2) Качество отвода тепла (радиатор). Светодиоды в процессе работы нагреваются. Чем выше температура, тем меньше срок службы светодиодов, а значит, и всей лампы.

3) Качество драйвера, преобразователя переменного напряжения бытовой электросети в постоянный ток для питания светодиодов. Помимо коэффициента пульсаций, драйвер определяет устойчивость лампы к перепадам напряжения и срок ее службы.

Первый параметр — светодиоды — визуально оценить невозможно. Тут остается советоваться с компетентным продавцом или ориентироваться по степени доверия конкретным производителям.

Второй параметр можно оценить косвенно — по весу лампы. Дело в том, что в качестве радиатора в светодиодных лампочках используется металл, следовательно, чем его больше, тем тяжелее изделие и эффективнее отвод тепла. Можно просто взять в руки разные лампочки, и если какая-то окажется существенно легче, то вернуть ее на полку. А самую тяжелую — в корзину.

А вот с типами драйверов сложнее. Существуют различные принципы построения таких компонентов, и в зависимости от них потребительские свойства ламп значительно отличаются. В светодиодных лампочках встречаются три вида.

Самый простой и дешевый драйвер — линейный, с простыми электронными компонентами без микросхемы для стабилизации напряжения. Он только преобразует переменный ток в постоянный и никак не защищает светодиоды от перепадов напряжения в сети. Такие светодиодные лампы нежелательны для использования в жилых помещениях.

По внешнему виду лампочки, конечно, никак не определить наличие самого дешевого линейного драйвера. Разбирать лампу в магазине и изучать ее начинку не дадут. Однако есть косвенный, но информативный признак. Это строгие требования к напряжению, указанные на коробке LED-лампы.

По стандарту в России переменное напряжение сети должно быть 230 Вольт. В случае с дешевыми линейными драйверами производитель либо вообще не пишет допустимое напряжение, предполагая отсутствие отклонений, либо прямо указывает — 230 В. Нередко это значение прячется в массиве очень мелкого текста.

Второй тип драйвера — линейный с микросхемой, стабилизирующей напряжение. Это решение защищает светодиоды в узком диапазоне перепадов сетевого напряжения. Лампы можно использовать в жилых помещениях, но только при стабильной сети.

При отклонении сетевого напряжения, например, с 230 до 207 Вольт (что не редкость) коэффициент пульсаций возрастает с 1% до 20-30%, и нахождение при таком освещении становится небезвредным для здоровья.

Как правило, если использован такой драйвер, производитель указывает допустимое напряжение в небольшом диапазоне 220-240 В.

Третий тип драйвера самый сложный, содержит трансформатор и микросхему стабилизации как напряжения, так и тока.

Такие драйверы работают в широком диапазоне входного напряжения и обеспечивают (при качественных компонентах) самую длительную работу LED-ламп, а также «защиту» от усиления пульсаций из-за перепадов напряжения. Лампы можно смело вкручивать в люстры жилых комнат.

Косвенные признаки наличия такого драйвера — широкий диапазон напряжений, в которых производитель допускает работу изделия (вплоть до 150-265 В) и больший вес лампочки.

ВЫВОД: Обычный покупатель, изучив характеристики светодиодных лампочек и оценив их совокупность, вполне может выбрать качественную и безопасную лампу. Пример хорошей светодиодной лампы, подходящей для кухни:

Мощность лампы 15 Вт (120 Вт)

Цветовая температура 4000 K (белый нейтральный свет)

Напряжение 150-265 В (стоит драйвер со стабилизацией тока и напряжения, с трансформатором)

Для детской или зала подойдут те же параметры, но с более теплым светом. Для прихожей, санузла требования к диапазону напряжения можно снизить. Также и для кладовых, но в этом случае лучше выбрать холодный свет, повышающий четкость восприятия деталей.