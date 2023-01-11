Запуск водородных поездов в России перенесли на 2025 год

Перевозка пассажиров на первых в России водородных поездах начнется в четвертом квартале 2025 года, сообщил представитель компании «Русатом Оверсиз» («дочка» Росатома) и подтвердили в пресс-службе РЖД.

Изначально «Росатом» рассчитывал запустить эти поезда на Сахалине в 2023 году. В первую очередь корректировка сроков связана с «инновационностью проекта», рассказали РБК представитель «Русатом Оверсиз».

По его словам, про перенос проекта говорить не совсем корректно. Сроки уточняются по мере проработки технических решений, пояснил он. Запуск в эксплуатацию водородных поездов на Сахалине — очень сложный и наукоемкий проект, подчеркивают в пресс-службе РЖД.

О реализации первого российского проекта по организации перевозок на поездах с водородными элементами «Росатом», РЖД, Сахалинская область и «Трансмашхолдинг» в 2019 году. В презентации 2021 года стоимость семи поездов для проекта оценивалась в сумму свыше 3 миллиарда рублей.

Участникам проекта предстоит решить вопросы получения на Сахалине водорода, его транспортировки, заправки. Росатому пришлось искать замену французскому партнеру, ушедшему из России, для организации его производства.