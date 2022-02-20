НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты
Актуальная тема
Новая энергетика
Актуальная тема
Новая энергетика

Шведские ученые придумали батарейки из древесины

Источник:
Euronews
345 0
Фото: © reijotelaranta / Pixabay License

Шведские исследователи предложили заменить традиционные батарейки новыми — произведенными из переработанных отходов целлюлозно-бумажного производства, сообщает разработчик технологии — стартап «Ligna Energy».

Для хранения электроэнергии шведы решили использовать лигнин — сложный полимер, один из компонентов, отвечающих за твердость древесины. Тонкий слой его наносится на фольгу или пластик, приводит Euronews пояснение исследователей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак работают бесперебойники для городов 

В ближайшие годы ожидается повышенный спрос на аккумуляторы — в первую очередь, для электромобилей. Правда, как раз для этих целей лигниновые батарейки не подходят: слишком малая плотность заряда. Как вариант, такие аккумуляторы предлагают для промежуточного хранения энергии на зарядных станциях.

Переработку лигнина в интересах энергетики в Швеции считают отличным шагом в направлении «зеленой экономики», тем более что использованные батарейки будут далеко не так вредны для природы.

Тема: Новая энергетика
Маркировка и начинка: как выбрать качественную светодиодную лампу
Разработан план перехода России к «зеленой» энергетике
Раскрыт огромный потенциал экспорта российского водорода
Россия займется захоронением углекислого газа
смотреть все
Хайтек #Техника
Как сделать
Как отключить фоновые процессы в Windows 10 и ускорить компьютер
19.02.22, 10:59
2061
0
Как сделать длинный скриншот на Android
Простой способ сделать длинный снимок экрана на смартфоне под управлением Android
18.02.22, 14:49
2507
0
Как создать группу вкладок в Chrome
Небольшая настройка, позволяющая навести порядок при большом количестве вкладок в браузере
18.02.22, 00:46
3250
0
Как создать дополнительный рабочий стол в Windows 10
Простой способ разгрузить интерфейс при работе над несколькими задачами
07.02.22, 18:05
5458
1
Как переименовать диск в Windows
Универсальный способ сменить букву диска в Windows
07.02.22, 09:32
4793
0
Как выбрать
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
19.02.22, 13:47
1996
0
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
6368
1
Как правильно выбрать USB‑хаб
Параметры, требующие внимания при выборе USB-концентратора
22.01.22, 10:42
6782
2
Тип, цвет и длина: как выбрать новогоднюю гирлянду
Новогодние гирлянды делают елки ярче и праздничней. Как выбрать самую лучшую для украшения елки?
23.12.21, 12:28
6564
0
Комбо-тариф от Ростелекома: как выгодно объединить услуги
«Технологии выгоды» и «Технологии выгоды+» — это тарифы-конструкторы, в которых можно комбинировать только реально необходимые цифровые услуги
16.12.21, 07:54
27051
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Победную трассу Большунова сравнили с перевалом Алтая
Тульские соколы впервые отправятся на Алтай
Книги алтайских писателей выпустят к юбилею края
Два Алтая родились в Москве в прошлом году
Самое популярное
Байден обратился к российскому народу
Cyberpunk 2077 получил огромное обновление
США не исключили «вторжения» России на Украину на этой неделе
Путин назвал ситуацию в Донбассе геноцидом
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Эмоции поражения: хоккейная битва России и Финляндии
Как встать на коньки: базовые шаги. Урок первый
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Значит у НАТО и США реально подгорает одно место коли опять ставки начали поднимать своей бесконечной...

doom33

вам просто впарили очередной списанный хлам в тридорога)))

seekeer

А ты не комик случаем? Или серьезно в это веришь?

WSG0600-164-164

Прошу опубликовать более точный календарь вторжений России на ближайшие три года, а то США с прихвостнями...
Sibnet.Ru