Шведские ученые придумали батарейки из древесины

Шведские исследователи предложили заменить традиционные батарейки новыми — произведенными из переработанных отходов целлюлозно-бумажного производства, сообщает разработчик технологии — стартап «Ligna Energy».

Для хранения электроэнергии шведы решили использовать лигнин — сложный полимер, один из компонентов, отвечающих за твердость древесины. Тонкий слой его наносится на фольгу или пластик, приводит Euronews пояснение исследователей.

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В ближайшие годы ожидается повышенный спрос на аккумуляторы — в первую очередь, для электромобилей. Правда, как раз для этих целей лигниновые батарейки не подходят: слишком малая плотность заряда. Как вариант, такие аккумуляторы предлагают для промежуточного хранения энергии на зарядных станциях.

Переработку лигнина в интересах энергетики в Швеции считают отличным шагом в направлении «зеленой экономики», тем более что использованные батарейки будут далеко не так вредны для природы.