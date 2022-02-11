Разработан план перехода России к «зеленой» энергетике

Министерство экономического развития подготовило проект плана реализации Стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, рассказал источник в российском правительстве.

В плане прежде всего обозначены регуляторные меры, призванные стимулировать декарбонизацию российской экономики. В частности, это налоговые меры, в том числе применение нулевой ставки по налогу на прибыль и НДС в отношении торговли углеродными единицами, сказал РБК источник.

Власти также планируют возмещать российским организациям часть затрат на выплату процентов по облигациям или кредитам при внедрении «зеленых» технологий, следует из проекта

Перевод экономики на возобновляемые источники энергии станет аналогом промышленной революции XVIII—XIX веков, начавшиеся процессы через 10–15 лет приведут к формированию в мире совершенно новой экономической структуры, отметил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

По его словам, декарбонизация уже служит главной темой при определении экономической политики ЕС, США, Китая и других стран, а темпы развития России должны соответствовать мировым.