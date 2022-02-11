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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Разработан план перехода России к «зеленой» энергетике

Источник:
РБК
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Фото: Kalachev roman / CC BY-SA 4.0

Министерство экономического развития подготовило проект плана реализации Стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, рассказал источник в российском правительстве.

В плане прежде всего обозначены регуляторные меры, призванные стимулировать декарбонизацию российской экономики. В частности, это налоговые меры, в том числе применение нулевой ставки по налогу на прибыль и НДС в отношении торговли углеродными единицами, сказал РБК источник.

Власти также планируют возмещать российским организациям часть затрат на выплату процентов по облигациям или кредитам при внедрении «зеленых» технологий, следует из проекта

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Перевод экономики на возобновляемые источники энергии станет аналогом промышленной революции XVIII—XIX веков, начавшиеся процессы через 10–15 лет приведут к формированию в мире совершенно новой экономической структуры, отметил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

По его словам, декарбонизация уже служит главной темой при определении экономической политики ЕС, США, Китая и других стран, а темпы развития России должны соответствовать мировым.

Тема: Новая энергетика
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