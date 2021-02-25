Россиянина осудили на восемь лет колонии строго режима за госизмену

Забайкальский краевой суд вынес приговор 52-летнему Владимиру Васильеву. Его осудили за сбор и передачу иностранным спецслужбам сведений, составляющих гостайну, сообщается на сайте суда.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, после отбытия основного срока наказания суд ограничил его свободу еще на год», — говорится в сообщении.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Приговор вступил в законную силу.

Васильев собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну, спецслужбам Китая, сообщил ТАССисточник в правоохранительных органах.