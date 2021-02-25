НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Россиянина осудили на восемь лет колонии строго режима за госизмену

Источник:
Sibnet.ru
136 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Забайкальский краевой суд вынес приговор 52-летнему Владимиру Васильеву. Его осудили за сбор и передачу иностранным спецслужбам сведений, составляющих гостайну, сообщается на сайте суда.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, после отбытия основного срока наказания суд ограничил его свободу еще на год», — говорится в сообщении.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Приговор вступил в законную силу.

Васильев собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну, спецслужбам Китая, сообщил ТАССисточник в правоохранительных органах.

Еще по теме
Крупный пожар произошел на новосибирском рынке
Пожилую активистку «Свидетелей Иеговы» и ее сына отправили в колонию
Купавшуюся с телефоном девочку убило током в Приангарье
Задержан директор обрушившейся фабрики в Норильске
смотреть все
Забайкалье #ЧП
О самом главном
Браслеты судьбы: что означают линии на запястье
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Названы обреченные на любовную неудачу пары по гороскопу
Все статьи
Подробности
•
Древность в 3D: как археологи переписывают историю
•
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
•
Упадут или взлетят: как изменятся цены на продукты
•
Готика в Нахаловке: что ждет старинную башню
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирцы рассказали о зарплатных ожиданиях
Сибирь 25.02.2021 11:09
Россиянина осудили на восемь лет колонии строго режима за госизмену
Сибирь 25.02.2021 10:59
Военные в Бурятии запустили двигатель легендарной «Катюши»
Сибирь 25.02.2021 10:43
Крупный пожар произошел на новосибирском рынке
Сибирь 25.02.2021 10:13
Самое популярное
Полиция в Кузбассе не приехала на вызов в дом, где убивали девушку
3920
Новосибирский квадрокоптер-силач поднимет 2 тонны
3463
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
2959
Первое в мире заражение людей вирусом H5N8 выявили в России
2615
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
38
Полиция в Кузбассе не приехала на вызов в дом, где убивали девушку
36
Суд оштрафовал Навального за клевету на ветерана
35
Капитализация криптовалюты превысила ВВП России
31
Юлия Навальная вернулась в Россию
30
МИД Австрии призвал «не рубить сук» в вопросе санкций против России
Sibnet.Ru