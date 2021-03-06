Упавший бетонный забор насмерть придавил омичку

При обрушении бетонного забора на территории промышленного предприятия в Омске погибла женщина, сообщает пресс-служба областного Минздрава.

Инцидент произошел в результате столкновения тепловоза с воротами на территории завода «Омскшина». Бетонная плита упала на женщин, которые возвращались домой с торжественного мероприятия.

По данным Минздрава, одна женщина погибла на месте. Двух других доставили в больницу, одну госпитализировали с переломом голени, вторую отпустили домой после оказания первой помощи.

Омская прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства, в том числе об охране труда.