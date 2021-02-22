Психологи объяснили, почему трудно долго смотреть в глаза

Японские ученые предложили необычное объяснение, почему тяжело неотрывно смотреть собеседнику в глаза. Люди часто отводят взгляд в сторону, когда с кем-то разговаривают.

Психологи определили порог дискомфорта при зрительном контакте. В среднем люди, не состоящие в романтических отношениях, предпочитают смотреть друг на друга около 3,3 секунд, а затем им становится неловко.

Это связано с тем, что для поддержания зрительного контакта используются те же когнитивные ресурсы, что и для вербальной коммуникации, и в какой-то момент мозгу становится трудно выполнять обе задачи одновременно, приводит журнал Cognition мнение японских ученых.

Они провели эксперимент. Его участникам дали задание подобрать к нескольким существительным подходящие глаголы, например «небо — летать». При этом они должны были смотреть в глаза другому человеку.

Выяснилось, что когда люди отводили глаза в сторону, они подбирали глагол к сложным существительным быстрее, чем когда поддерживали прямой зрительный контакт.