Разгадан генетический код первых растений на Земле

Американские биологи из Университета Небраски разгадали геномный код первых растений на Земле.

Первые наземные растения, известные как эмбриофиты в кладе стрептофитов, появились на суше около 550 миллионов лет назад, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Nature Genetics.

Появление растений на суше фундаментально изменило поверхность и атмосферу планеты — они сделали возможной остальную земную жизнь, включая людей и животных. Растения стали эволюционной основой для будущей флоры, а также базовой пищей для фауны.

Исследователи создали первую геномную последовательность четырех штаммов водорослей Zygnema — ближайших ныне живущих родственников наземной растительности. Для этого им пришлось использовать передовые методы секвенирования ДНК.

В результате ученые получили полные геномы этих организмов на уровне целых хромосом. Сравнение геномов привело к обнаружению специфического избытка ферментов клеточной стенки, сигнальных генов и факторов реакции окружающей среды.

В частности, водоросли обладали уникальной особенностью — толстым и липким слоем углеводов вне клеточных стенок. Благодаря этому растение смогло адаптироваться к стрессовым условиям на суше с повышенным воздействием ультрафиолета, высыханием и замораживанием.