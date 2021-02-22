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Раскрыта жуткая причина смерти египетского фараона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sahar Saleem

Ученые Каирского университета с помощью компьютерной томографии мумии фараона Секененра Таа II установили точную причину страшных травм на его голове.

Секененра Таа II правил Верхним Египтом примерно в 1569-1554 годах до нашей эры во время оккупации страны гиксосами. Время его царствования было непродолжительным: он был убит при попытке вытеснить гиксосов.

«Смерть Секененра побудила его преемников продолжить борьбу за объединение Египта и положила начало Нового царства», — приводит журнал Frontiersin Medicine слова профессора Сахары Салим.

Его мумия была обнаружена в 1880-х годах. Во время первого исследования, проведенного в 1886 году, были выявлены сильные повреждения головы. До последнего времени их объяснили поспешным бальзамированием тела.

Компьютерная томография показала, что фараон при жизни получил несколько страшных травм головы. Компьютерная обработка выявила, что руки фараона в момент смерти были связаны за спиной, а смертельные удары наносились пятью различными видами оружия.

«Смерть Секененры была скорее всего церемониальной казнью», — пояснила профессор. Салим отметила, что «Секененра действительно находился на передовой со своими солдатами, рискуя жизнью, чтобы освободить Египет».

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Топ комментариев

Иркут 69

Не стареют душой ветераны... ☺️Хотя бы веселят в это непростое время.

ivanbak

Принудительное обследование психиатром. С него и начинать

rumatam

в дурку пора Вове, и такие люди решают государственные вопросы.............

Dr. LivSee

При капитализме НЕТ конкуренции.Либо тебя поглотят мегакорпорации, либо ты - банкрот.
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