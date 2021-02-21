Ученый показал реконструкцию оружия древнего воина в Сибири

Новосибирские ученые показали на видео реконструкцию снаряжение знатного ойратского (джунгарского) воина второй половины XVII- середины XVIII веков, воевавшего в том числе на территории Западной Сибири.

Развитие ойратского военного искусства проходили на фоне «Пороховой революции. Это приводило к необычному сочетанию традиционных и инновационных видов вооружения и тактических приемов ведения боя.

Так, например, в ходе сражения легкие степные лучники могли прикрывать позиции спешившихся стрелков, вооруженных огнестрельным оружием, а конные панцирные копейщики-«куяшники» атаковали позиции врага под залпы артиллерийских орудий, перевозившихся на верблюдах.

Ученые НГУ реконструировали снаряжение и облик ойратского воина. При выполнении реконструкции применялись аутентичные материалы, из которых были выполнены и оригинальные предметы ойратского вооружения и снаряжения (низкоуглеродистая сталь, кожа, бронза, рог лося, шелк, кораллы, бирюза, лазурит).

«Шлем повторяет форму знаменитой буддисткой ступы, это один из символов буддистского желтого учения. Такая необычная форма должна была предохранить владельца не только от оружия противника, но и магического воздействия, злых духов и других неприятных вещей», — сказал на видео ведущий научный сотрудник Лаборатории гуманитарных исследований НГУ Леонид Бобров.