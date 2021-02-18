Девочку в Забайкалье случайно убили через дверь

Соседи в Чите ссорились на лестничной площадке, и мужчина выстрелил в дверь, убив ребенка, который находилась в квартире, сообщается на сайте прокуратуры Забайкальского края.

По данным ведомства, роковой выстрел сделал 32-летний мужчина вечером во вторник. Он попал в дверь соседей по лестничной площадке. В результате погибла девятилетняя девочка.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), фигурант уголовного дела задержан.

В ближайшее время подозреваемый будет допрошен следователями. Устанавливаются мотивы произошедшего и иные обстоятельства произошедшего, имеющие значение для расследования.