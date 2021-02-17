Ученые соберут деньги на изучение загрязнения Байкала микропластиком

Иркутские ученые начали сбор денег на изучения влияния микропластика на моллюсков в озере Байкал, это станет частью большого исследования загрязнения водоема.

«Нам нужны средства на организацию наших первых лабораторных экспериментов с байкальскими брюхоногими моллюскам. Эти эксперименты будут посвящены исследованию влияния разных типов микропластика на моллюсков — способны ли они питаться микропластиком, выводится ли он из организма моллюска или накапливается», — написала в соцсетях младший научный сотрудник НИИ биологии Иркутского госуниверситета Софья Бирицкая.

По ее словам, подобные эксперименты еще никогда не проводились с участием байкальских организмов. Эксперименты позволят не только ответить на вопросы о влиянии микропластика, но и помогут создать наиболее полную картину ситуации, складывающейся на Байкале.

Ученый планирует собрать с помощью краудфандинга 50 тысяч рублей, уже удалось собрать 43 тысячи рублей. Они пойдут на организацию выездов для сбора моллюсков и съемок фильма, а также на материалы, необходимые для работы в лаборатории – аквариумы, фиксаторы и другие расходные материалы.