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«Маруся» подружилась с умной техникой Xiaomi

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: pockethifi / Attribution License

Умные устройства от Xiaomi теперь могут управляться с помощью фирменного голосового помощника «Маруся» от Mail.ru.

«Маруся» теперь совместима с умными приборами Xiaomi, которые поддерживают голосовое управление, китайская компания пошла на такое после просьбы российских пользователей, пишет РИА Новости.

С помощью российского голосового помощника можно включать и выключать светильники, настраивать увлажнители воздуха и обогреватели, запускать роботы-пылесосы от популярного китайского производителя.

Управление предусмотрено не только через приложение «Маруся», но и с помощью умной колонки «Капсула». Отмечается, что в этом случае элементы умного дома работают по голосовым командам.

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corrector

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corrector

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anubis77

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