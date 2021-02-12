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«Улыбающегося маньяка» с Алтая поймали на Кипре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Полицейские Северного Кипра поймали сбежавшего из тюрьмы Александра Сатлаева – бывшего следователя из Республики Алтай, изнасиловавшего несколько девушек в России и скрывшегося в другой стране.

Как сообщает издание Iha, Сатлаева в Северном Кипре приговорили к четырем годам тюрьмы за ограбление женщины и попытку сексуального нападения. 8 февраля он сбежал из центральной тюрьмы в Никосии. Сатлаева поймали в пустом доме после операции, которая длилась три дня.

Побег Сатлаева, сообщают местные СМИ, вызвал большой переполох, люди боялись, что станут еще одной жертвой человека, изнасиловавшего в России нескольких женщин, одну из которых – уже после отбытого срока в тюрьме. Они прозвали его «улыбающимся маньяком», многие жители помогали полицейским в поисках.

Из тюрьмы Сатлаев смог сбежать, выждав, когда для машины с продуктами открылись тюремные ворота, после он вышел за них, сообщают «Новости Горного Алтая». Вскоре его задержали и доставили в опорный пункт полиции, но он сбежал и оттуда, потеряв при этом один ботинок.

Вилла в поселке Доганкёй, на которой его в итоге нашли, расположена на тупиковой улице, ей не пользовались почти год. За зданием присматривал сосед, к которому во время подворного обхода обратились полицейские. Мужчина передал им ключи от виллы, полицейские вошли и вскоре сказали, что одна из комнат заперта. В итоге там и обнаружили Сатлаева.

После того, как в социальных сетях и СМИ стали распространяться фото и видеозаписи задержания, местная полиция сделала заявление о том, что рассмотрит сообщения о применении насилия к сбежавшему преступнику. Если это подтвердится, виновные будут наказаны.

«Как Главное управление полиции мы заявляем, что мы не потерпим насилия или пыток в отношении любого человека, и мы исходим из нулевой терпимости к насилию и пыткам. Мы начали расследование по данному инциденту», – сказано в официальном заявлении полиции.

История Сатлаева в России

В Республике Алтай и Алтайском крае Сатлаев хорошо известен. Работая следователем, в Горно-Алтайске в 2013 году он нападал на женщин и насиловал их. Он держал в страхе город несколько недель, однако в итоге его личность установили, поймали и осудили, в 2019 году он подал заявление об условно-досрочном освобождении и вышел на свободу.

В том же году он изнасиловал девушку в Барнауле, после этого сбежал и через Казахстан выехал в Северный Кипр. Он выбрал именно эту страну, потому что из-за отсутствия дипломатических отношений с России ему не грозит выдача на родину, где он объявлен в федеральный розыск. Но и на Кипре он недолго оставался на свободе. В 2019 году его приговорили к четырем годам тюрьмы за нападение на девушку.

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