Уникальное многослойное захоронение нашли в Хакасии

Археологи Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН исследовали в Хакасии уникальный погребальный комплекс, где людей хоронили слой за слоем в течение тысячи лет, сообщил директор руководителя Саянской экспедиции ИИМК РАН Андрея Полякова.

«Уникальный погребальный комплекс Смирновка-4 представляет развитие погребальной практики древнего населения Минусинских котловин на протяжении около тысячи лет», — сказал археолог.

По его словам, первоначально на этом месте существовал могильник, относящийся к финалу эпохи бронзы (X–IX веков до нашей эры). Под более поздними сооружениями сохранились части оград, и даже целые погребения.

Значительно позднее, спустя почти пятьсот лет, прямо поверх этих курганов были построены новые значительно более монументальные погребальные сооружения скифской эпохи (VI-V веков до нашей эры). В каждом из них было от одной до трех могил этого периода.

Но на этом история развития погребального комплекса не закончилась. Спустя еще примерно 400 лет в скифских курганах появились новые захоронения. Они датируются гунно-сарматским временем (II век до нашей эры — II век нашей эры), отметил Поляков.