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Бурятским буузам посвятили песню

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Калмыкский артист Санан Уруджаев сочинил песню про бурятские буузы, она была написала еще в 2014 году, но опубликовали Уруджаев ее только сейчас.

«2014 год. Страна отходила от эйфории после проведённой Олимпиады. Мы сидели в районной буузной с Солбоном Лыгденовым, ели буузы и думали о хорошем. Солбон Лыгденов открыл для нас мир бурятских бууз, а мы ему подарили песню», — говорится в описании к ролику.

В песне восхваляются бурятские буузы. В частности, Санан Уруджаев поет о том, что «в буузах хранится мудрость бурятского народа», «Буузы — не картошка, буузы — не шашлык. Один раз попробовал и сразу привык».


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