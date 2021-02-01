Бурятским буузам посвятили песню

Калмыкский артист Санан Уруджаев сочинил песню про бурятские буузы, она была написала еще в 2014 году, но опубликовали Уруджаев ее только сейчас.

«2014 год. Страна отходила от эйфории после проведённой Олимпиады. Мы сидели в районной буузной с Солбоном Лыгденовым, ели буузы и думали о хорошем. Солбон Лыгденов открыл для нас мир бурятских бууз, а мы ему подарили песню», — говорится в описании к ролику.

В песне восхваляются бурятские буузы. В частности, Санан Уруджаев поет о том, что «в буузах хранится мудрость бурятского народа», «Буузы — не картошка, буузы — не шашлык. Один раз попробовал и сразу привык».