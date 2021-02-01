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Черного дрозда встретили в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники нацпарка «Шушенский бор» впервые встретили черного дрозда, он прилетел полакомится семенами растений, сообщает пресс-служба нацпарка.

В феврале 2020 года старший государственный инспектор Сергей Чумаков зафиксировал на фото первую встречу с черным дроздом в Горном лесничестве, а в этом году птицу заметили в Перовском лесничестве.

Черный дрозд — один из самых крупных в своем семействе, в длину достигает 26 сантиметров. Самцы полностью окрашены в черный цвет, с желто-оранжевым клювом и с кольцом вокруг глаз. Молодые птицы и самки бурого цвета, с темным хвостом, светлыми горлом и брюшком.

Вероятнее всего, этот вид птиц является залетным как для Горного, так и для Перовского лесничества. В выходные в равнинной части парка наблюдалась сильная оттепель до ноля градусов по Цельсию.

Птица, по каким-то причинам не улетевшая на зимовку, во время потепления решила передислоцироваться в дендрарий, где большое разнообразие древесно-кустарниковой флоры предоставит ей необходимую кормовую базу, в частности, семена и плоды растений.



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